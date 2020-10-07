Генпрокуратура: В водах Камчатки найдены только нефтепродукты
Генеральная прокуратура РФ подтвердила загрязнение воды в акватории Тихого океана на Камчатке. Исследования проб воды показали превышение допустимых значений по нефтепродуктам в 4 раза, по фенолу в 2,5 раза, сообщается на сайте ведомства.
В ходе проверочных мероприятий были также проведены исследования песка и воды Халактырского пляжа и с берега бухт Большая, Средняя и Малая Лагерная на наличие следов ядовитых веществ и нефтепродуктов соответственно. В пробе воды, взятой на Халактырском пляже, обнаружили только следы горюче-смазочных материалов, утверждается со ссылкой на данные ЭКЦ краевого управления МВД России.
Ведомство сообщает, что всего было отобрано почти тысяча образцов из разных районов Камчатки, в которых сообщалось о загрязнении, в том числе на полигонах. «Генеральная прокуратура Российской Федерации контролирует ход проверочных мероприятий» – написали в заявлении ведомства.
Напомним, о серьезном загрязнении воды на Камчатке в минувшую пятницу сообщила организация Greenpeace. Первыми на это обратили внимание местные серфингисты. Пробы воды показали значительное превышение содержания фенола и нефтепродуктов.
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