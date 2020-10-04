Генпрокуратура РФ контролирует проверку в связи с загрязнением морской воды на Камчатке

Генеральная прокуратура РФ взяла на контроль ход и итоги проверки фактов загрязнения морской воды в районе Халактырского пляжа на Камчатке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя ведомства Андрея Иванова.

Он уточнил, что расширена территория проверки из-за новой информации о загрязненных участках – включены участки в бухтах Большая и Малая Лагерная и бухте Бабья.

Тысячи отравленных животных. На Камчатке экологическая катастрофа

«Контролируются результаты отобранных проб и образцов», - добавил Иванов.

На месте экологического происшествия работает исполняющий обязанности Камчатского межрайонного природоохранного прокурора Сергей Подопригора. Он даст оценку соблюдению природоохранного законодательства и законодательства об охране вод и, при необходимости, - уголовно-процессуальную оценку действиям причастных к нарушениям лиц.

Накануне в прибрежной зоне в районе Халактырского пляжа выявлено заражение морских вод нефтепродуктами и зафиксирован массовый выброс морских животных на берег.

СК РФ начал проверку инцидента. По предварительной оценке, инцидент произошел из-за повышения концентрации нефтяных углеводородов и фенолов от неустановленного источника в прибрежных водах бухт Малая, Средняя и Большая Лагерные.

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ФОТО: скрин t.me/baza
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