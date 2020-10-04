Генпрокуратура РФ контролирует проверку в связи с загрязнением морской воды на Камчатке

Генеральная прокуратура РФ взяла на контроль ход и итоги проверки фактов загрязнения морской воды в районе Халактырского пляжа на Камчатке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя ведомства Андрея Иванова.

Он уточнил, что расширена территория проверки из-за новой информации о загрязненных участках – включены участки в бухтах Большая и Малая Лагерная и бухте Бабья.