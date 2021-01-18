Генпрокуратура Белоруссии объявила оппозиционера Латушко в международный розыск
Генпрокуратура Белоруссии направила в Национальное центральное бюро Интерпола в республике пакет документов, необходимых для объявления в международный розыск оппозиционера Павла Латушко, сообщает пресс-служба ведомства.
Латушко обвиняется по трём статьям белорусского уголовного кодека: «заговор или иные действия, совершённые с целью захвата государственной власти», «создание экстремистского формирования» и «призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности».
После президентских выборов в Белоруссии Латушко вошёл в состав Координационного совета по трансферу власти. Осенью 2020 года стало известно, что он покинул страну - политик объяснил это давлением со стороны КГБ.
Протесты в Белоруссии начались выборов президента 9 августа. Оппозиция заявила о фальсификации результатов голосования, в результате которого победу одержал Александр Лукашенко, набравший более 80% голосов.
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