Генконсульство сообщило о троих россиянах, пострадавших при теракте в Стамбуле
Трое россиян получили ранения в результате теракта в центре Стамбула. Об этом сообщили в генконсульстве РФ.
«По уточненной информации, в результате взрыва <…> пострадали трое российских граждан. В настоящее время угроза их жизни отсутствует», — приводит сообщение диппредставительства РИА Новости.
В генконсульстве подчеркнули, что продолжают отслеживать ситуацию.
Накануне днем на улице Истикляль в центре Стамбула прогремел взрыв, в результате шесть человек погибли, более 80 пострадали. Власти Турции признали инцидент терактом. Правоохранители задержали подозреваемую в атаке — гражданку Сирии, имеющую отношение к запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК), отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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