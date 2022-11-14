Генконсульство сообщило о троих россиянах, пострадавших при теракте в Стамбуле

Трое россиян получили ранения в результате теракта в центре Стамбула. Об этом сообщили в генконсульстве РФ.

В Турции по делу о теракте задержаны 46 человек

«По уточненной информации, в результате взрыва <…> пострадали трое российских граждан. В настоящее время угроза их жизни отсутствует», — приводит сообщение диппредставительства РИА Новости.

В генконсульстве подчеркнули, что продолжают отслеживать ситуацию.

Накануне днем на улице Истикляль в центре Стамбула прогремел взрыв, в результате шесть человек погибли, более 80 пострадали. Власти Турции признали инцидент терактом. Правоохранители задержали подозреваемую в атаке — гражданку Сирии, имеющую отношение к запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК), отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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