Генконсульство сообщило о троих россиянах, пострадавших при теракте в Стамбуле

Бюджет Москвы уже собрал почти 80% от запланированного на год объема РКК открыл в Москве общественную приемную для помощи беженцам и мигрантам Более 93% детей-сирот в Москве воспитываются в семьях В Москве стартовала серия экскурсий по производственным площадкам города и их музеям Более 5 млн предложений по названиям 45 городских объектов поступило от жителей Москвы за месяц