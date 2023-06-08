Генконсульство РФ в Хургаде призвало туристов сохранять бдительность в воде

Генеральное консульство России в Хургаде в своём Telegram-канале подтвердило гибель россиянина в результате нападения акулы на пляже одного из отелей «Dream Beach».

В Хургаде российский турист погиб после нападения акулы

Диппредставительство выразило искренние соболезнования родным и близким погибшего, а также призвало российских граждан сохранять бдительность при нахождении в воде.

«Необходимо сохранять бдительность, строго руководствоваться устанавливаемыми египетскими властями запретами на купание и дайвинг, неукоснительно соблюдать поступающие от сотрудников гостиниц и береговой охраны сигналы к выходу на сушу», - указали в генконсульстве.

Ранее власти египетской Хургады велели закрыть все пляжи курорта после нападения акулы на российского туриста, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Российские ТуристыНападениеЕгипетРоссияКонсульство

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