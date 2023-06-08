Генконсульство РФ в Хургаде призвало туристов сохранять бдительность в воде

Диппредставительство выразило искренние соболезнования родным и близким погибшего, а также призвало российских граждан сохранять бдительность при нахождении в воде.

«Необходимо сохранять бдительность, строго руководствоваться устанавливаемыми египетскими властями запретами на купание и дайвинг, неукоснительно соблюдать поступающие от сотрудников гостиниц и береговой охраны сигналы к выходу на сушу», - указали в генконсульстве.

Ранее власти египетской Хургады велели закрыть все пляжи курорта после нападения акулы на российского туриста, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

