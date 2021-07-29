Генконсульство РФ в Анталье: вопрос об эвакуации туристов из-за пожара не стоит
Вопрос об эвакуации российских туристов из Антальи из-за вспыхнувших там сильных лесных пожаров не стоит. Об этом заявил РИА Новости представитель генконсульства РФ в Анталье.
По его словам, диппредставительство внимательно наблюдает за развитием ситуации. Никто из россиян не пострадал в результате природных возгораний. Дипломат также отметил, что основные туристические объекты находятся на удалении от зоны риска и им, по утверждению местных властей, ничего не угрожает.
Вместе с тем на телефон экстренной связи генконсульства в течение минувшей ночи поступали одиночные обращения российских туристов, которые жаловались на запах гари и задымление, а также на перебоях в электроснабжении.
Сильный лесной пожар в районе Манавгата возник накануне. По данным администрации провинции Анталья, в его тушении принимают участие самолеты, вертолеты, бульдозеры и пожарные машины. Из-за сильного ветра и жаркой погоды огонь быстро распространился и приблизился к домам и гостиницам, передает RT. Эвакуированы жители 18 жилых кварталов и деревень. По данным властей, один человек погиб, десятки обратились за медицинской помощью. Туристам посоветовали не покидать отели.
Власти сообщили, что к утру четверга ситуацию удалось взять под контроль. Тушение продолжается.
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