Генконсульство РФ в Анталье: вопрос об эвакуации туристов из-за пожара не стоит

Вопрос об эвакуации российских туристов из Антальи из-за вспыхнувших там сильных лесных пожаров не стоит. Об этом заявил РИА Новости представитель генконсульства РФ в Анталье.

По его словам, диппредставительство внимательно наблюдает за развитием ситуации. Никто из россиян не пострадал в результате природных возгораний. Дипломат также отметил, что основные туристические объекты находятся на удалении от зоны риска и им, по утверждению местных властей, ничего не угрожает.

Вместе с тем на телефон экстренной связи генконсульства в течение минувшей ночи поступали одиночные обращения российских туристов, которые жаловались на запах гари и задымление, а также на перебоях в электроснабжении.