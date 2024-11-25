Генконсульство: Пассажиров горевшего в Анталье самолета расселили в гостиницах

Пассажиры самолета авиакомпании «Азимут», на борту которого произошел пожар в аэропорту турецкой Антальи, покинули авиагавань, их расселили в гостинице. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генконсульство России.

СМИ: Пассажиры загоревшегося SSJ-100 в Анталье пишут иск против «Азимута»

«Мы обеспечили, чтобы все пассажиры выехали из аэропорта, получили питание, расселение в гостинице», — указали в ведомстве.

Генконсульство не получало каких-либо жалоб и обращений от граждан.

Накануне после посадки самолета Sukhoi Superjet 100-95LR, выполнявшего рейс Сочи-Анталья, произошло возгорание. По данным Росавиации, никто не пострадал. Как пояснили в авиакомпании «Азимут», ЧП произошло на фоне грубой посадки воздушного судна в результате сдвига ветра, пишет Ura.ru.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: соцсети
ТЕГИ:ТурцияСамолет

Горячие новости

Все новости

партнеры