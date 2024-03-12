Генерал Липовой назвал вероятную причину крушения Ил-76

По его словам, в случае с крушением в Ивановской области «противопожарная система не справилась», из-за чего площадь пожара увеличилась, что, вероятно, привело к перегоранию тяг управления самолётом.

«Самолёт стал неуправляемый и рухнул. Экипаж не успел принять соответствующие меры, снизиться и провести благополучную посадку», — указал Липовой.

Он также пояснил, что к возгоранию двигателя могло привести «техническое нарушение герметичности топливопровода», в следствие чего пробоина превратилось в «газовую горелку», способную «пережечь, оплавить или вывести из строя любую тягу».

Ранее в Минобороны заявили, что военно-транспортный самолёт Ил-76 потерпел крушение при взлёте в Ивановской области, сообщает RT. На его борту находились восемь членов экипажа и семь пассажиров.

