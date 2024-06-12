Гендиректор ЧЭМК арестован по подозрению в педофилии

Ходоровский был задержан 11 июня, напоминает RT. Против него возбудили дела по факту совершения преступлений против половой неприкосновенности детей и общественной нравственности.

«Заключение под стражу до 10 августа 2024 года», — отметили в суде, говоря о мере пресечения фигуранту.

Предъявлено ли обвинение Ходоровскому и по какой статье, не уточняется.

