Гендиректор ЧЭМК арестован по подозрению в педофилии
Гендиректора Челябинского электрометаллургического комбината Павла Ходоровского арестовали по подозрению в преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральный районный суд Челябинска.
Ходоровский был задержан 11 июня, напоминает RT. Против него возбудили дела по факту совершения преступлений против половой неприкосновенности детей и общественной нравственности.
«Заключение под стражу до 10 августа 2024 года», — отметили в суде, говоря о мере пресечения фигуранту.
Предъявлено ли обвинение Ходоровскому и по какой статье, не уточняется.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru