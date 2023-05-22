Галина Польских госпитализирована из-за проблем с сердцем

Актриса Галина Польских госпитализирована в одну из клиник Москвы. Там она пройдет всестороннее обследование из-за проблем с сердцем и давлением, сообщает Telegram-канал «112».



По данным СМИ, Польских проведет несколько дней под наблюдением врачей отделения артериальной гипертензии.

Вместе с тем дочь актрисы Мария Сурина сообщила NEWS.ru, что сейчас Галина Польских находится дома, она проходила обследование. Сведения о госпитализации Мария опровергла.



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На прошлой неделе стало известно, что режиссер и сценарист Глеб Панфилов находится в стабильно тяжелом состоянии, он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Он попал в больницу после инсульта, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



