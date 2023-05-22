Галина Польских госпитализирована из-за проблем с сердцем
Актриса Галина Польских госпитализирована в одну из клиник Москвы. Там она пройдет всестороннее обследование из-за проблем с сердцем и давлением, сообщает Telegram-канал «112».
По данным СМИ, Польских проведет несколько дней под наблюдением врачей отделения артериальной гипертензии.
Вместе с тем дочь актрисы Мария Сурина сообщила NEWS.ru, что сейчас Галина Польских находится дома, она проходила обследование. Сведения о госпитализации Мария опровергла.
{{related_post_Rln78ssqb}}
На прошлой неделе стало известно, что режиссер и сценарист Глеб Панфилов находится в стабильно тяжелом состоянии, он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Он попал в больницу после инсульта, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Стрелков заявил, что никакого наступления ВСУ в Белгородской области нет
- Пригожин пожаловался, что бойцов ЧВК хоронят без наград
- В России подорожали школьные выпускные
- Польша начала подсчитывать «ущерб» от СССР во время Второй мировой войны
- СМИ: диверсанты ВСУ захватили Дом Культуры в селе Гора-Подол в Белгородской области
- Галина Польских госпитализирована из-за проблем с сердцем
- В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
- Алиев назвал неизбежным подписание мирного договора с Арменией
- СМИ: не сумевший попасть на концерт фанат Тейлор Свифт стал ее охранником
- Минобороны России: ночью был нанесен удар по объектам на аэродроме «Днепр»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru