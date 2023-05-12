Футболист Александр Каракин насмерть разбился на уличных гонках
Бывший футболист Александр Каракин насмерть разбился на уличных гонках в Подмосковье. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Погибший числился в составе «Спартака» в 2008 году и «Динамо» в период с 2009 по 2010 годы, однако не сыграл за команды ни одного матча. Дебютировал в высшем российском футбольном дивизионе в 2011 году, выступая за «Химки». В общей сложности на профессиональном уровне он провел шесть матчей.
Смертельное ДТП произошло в ночь на 12 мая на 30-м километре Минского шоссе во время уличных гонок. Каракин врезался в отбойник на автомобиле Nissan GTR, после чего вылетел на середину дороги.
32-летнего мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии, утром 12 мая он скончался в реанимации. С ним в салоне находился оператор, сейчас врачи борются за его жизнь.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru