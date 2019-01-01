Фура с реквизитом и костюмами Киркорова попала в аварию

Грузовой автомобиль, перевозивший сценическое оборудование и реквизит Филиппа Киркорова, попал в аварию по пути из Волгодонска в Крым. Как отмечает телеканал «360», из-за сложных погодных условий и скользкой дороги водитель фуры не справился с управлением, и грузовик съехал в кювет. При этом Киркоров уточнил, что во время инцидента никто не пострадал. Также цел и реквизит артиста.

Сообщается, что грузовую машину с реквизитом Киркорова удалость вытащить из кювета благодаря усилиям сотрудников МЧС.

Между тем, в мае прошлого года сообщалось, что Филиппа Киркорова обокрали во время гастролей в Нижегородской области. Злоумышленники вскрыли автомобиль и украли восемь нарядов, в том числе с перьями и стразами. Похитителями ярких костюмов оказались 15-летние школьники. Позже они были задержаны сотрудниками полиции.