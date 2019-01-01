Маруани обвинил Киркорова в давлении и уклонении от суда

Французский певец Дидье Маруани сделал официальное заявление по поводу обращения Филиппа Киркорова в полицию с обвинением музыканта в клевете, текст которого оказался в распоряжении НСН.

По мнению артиста, обращение Киркорова в правоохранительные органы является попыткой избежать справедливого разбирательства в суде. Певец подчеркнул, что его заявления по поводу плагиата в песне российского артиста «Жестокая любовь» были сделаны им уже после официальной подачи искового заявления.

«Почему человека, который обратился в суд, обвиняют в клевете?! Это попытка уклониться от суда, оказать на суд давление и запугать меня», — возмутился Маруани.

Также он призвал СМИ внимательнее изучать терминологию, чтобы избежать искажений информации. Так, по его словам, многие издания назвали иск Киркорова встречным, в то время как он таковым не является.