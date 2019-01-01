Маруани обвинил Киркорова в давлении и уклонении от суда
Французский артист заявил НСН, что иск поп-короля о клевете ни что иное, как попытка избежать честного расследования по существу.
Французский певец Дидье Маруани сделал официальное заявление по поводу обращения Филиппа Киркорова в полицию с обвинением музыканта в клевете, текст которого оказался в распоряжении НСН.
По мнению артиста, обращение Киркорова в правоохранительные органы является попыткой избежать справедливого разбирательства в суде. Певец подчеркнул, что его заявления по поводу плагиата в песне российского артиста «Жестокая любовь» были сделаны им уже после официальной подачи искового заявления.
«Почему человека, который обратился в суд, обвиняют в клевете?! Это попытка уклониться от суда, оказать на суд давление и запугать меня», — возмутился Маруани.
Также он призвал СМИ внимательнее изучать терминологию, чтобы избежать искажений информации. Так, по его словам, многие издания назвали иск Киркорова встречным, в то время как он таковым не является.
Высказался артист и по поводу судебных экспертиз, проведённых для выявления плагиата в песне его оппонента. По его мнению, нет оснований доверять экспертизе, проведённой правоохранительными органами РФ, после его задержания «сорока полицейскими в офисе Себрбанка в 2016 году».
«Мои предыдущие адвокаты не довели до меня информацию об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с результатами экспертизы, которая якобы, не выявила факт заимствования. При этом экспертиза, проведённая по моему запросу во Франции музыкальным экспертом при Парижском Апелляционном Суде, выявила, что в части припева у моего произведения и песни “Жестокая любовь” 71% общих нот. Что касается экспертизы оппонента, я нахожу её абсурдной и не склонен доверять результатам», — заявил Маруани.
В заключение он призвал Киркорова и его защитников не уклоняться от разрешения спора в суде и выразил надежду увидеть их на заседании 28 июня. Напомним, ранее глава коллегии адвокатов «Тарло и партнёры» Евгений Тарло в эфире НСН назвал действия Киркорова с подачей иска о клевете упреждающим ударом.
Дидье Маруани намерен отсудить у российского короля эстрады 272 миллиона рублей. В такую сумму он оценил нарушение авторских прав Киркоровым, заимствовавшим существенную часть мелодии у Маруани в своей песне «Жестокая любовь». Спор между французским и российским артистами длится с 2016 года.
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