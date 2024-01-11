ФСИН заявила о попытке поджога осужденными в колонии в Кабардино-Балкарии
Несколько осужденных попытались устроить пожар в колонии в Кабардино-Балкарии, сообщает РИА Новости.
По данным регионального управления ФСИН, инцидент произошёл 9 январяч в исправительной колонии №3.
Уточняется, что несколько осуждённых за тяжкие преступления, которые находились в штрафном изоляторе, попытались поджечь матрасы в камерах. При этом они выдвинули к администрации учреждения незаконные требования.
«Благодаря оперативному реагированию сотрудников очаг возгорания был ликвидирован», - отметили в УФСИН по КБР, добавив, что обошлось без пострадавших.
Ранее около 200 человек, находящихся в заключении в колонии во Владикавказе, устроили бунт, пострадали несколько человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru