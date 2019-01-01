ФСИН проведет проверку видео празднования заключенными Пасхи в колонии под Орлом

Представители федеральной службы сообщили, что в УФСИН России по Орловской области направлена комиссия центрального аппарата с целью выяснения обстоятельств произошедшего. Уточняется, что все материалы проверки будут направлены в следственные органы.

Ранее на видеохостинге YouTube появилось видео с участием члена «банды Цапкова» Вячеславом Цеповязом. Опубликовал его пользователь сайта Сергей Перин. Он утверждал, что на территории исправительной колонии № 3 строгого режима в Амурской области находится пасека, огород и беседка. Авторитетный писатель, автор романа «Путь русского гангстера. Легенды лихих 90-х» и, по его собственным словам, «рэкетир на пенсии» Михаил Орский в беседе с НСН заявил, что у русского народа есть главная отрицательная черта – бросаться из крайности в крайность. По его мнению, граждане всегда будут недовольны условиями, в которых находятся заключенные.

