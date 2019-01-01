ФСИН проведет проверку видео празднования заключенными Пасхи в колонии под Орлом
Федеральная служба исполнения наказаний России сообщила о начале проверки в связи с появлением видеозаписи из орловской колонии номер 2 (ИК-2) в городе Ливны. На пленке запечатлены десятки заключенных, которые отмечают Пасху. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-бюро службы.
Представители федеральной службы сообщили, что в УФСИН России по Орловской области направлена комиссия центрального аппарата с целью выяснения обстоятельств произошедшего. Уточняется, что все материалы проверки будут направлены в следственные органы.
Ранее на видеохостинге YouTube появилось видео с участием члена «банды Цапкова» Вячеславом Цеповязом. Опубликовал его пользователь сайта Сергей Перин. Он утверждал, что на территории исправительной колонии № 3 строгого режима в Амурской области находится пасека, огород и беседка. Авторитетный писатель, автор романа «Путь русского гангстера. Легенды лихих 90-х» и, по его собственным словам, «рэкетир на пенсии» Михаил Орский в беседе с НСН заявил, что у русского народа есть главная отрицательная черта – бросаться из крайности в крайность. По его мнению, граждане всегда будут недовольны условиями, в которых находятся заключенные.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Глава ОКР опроверг отстранение России от Олимпиады в Токио
- ФСИН проведет проверку видео празднования заключенными Пасхи в колонии под Орлом
- Трамп посоветовал Британии не платить ЕС за Brexit
- Племянница Скрипаля опубликовала отрывок из книги об инциденте в Солсбери
- Опубликовано видео израильского удара по Сирии