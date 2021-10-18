ФСИН назвала размер ущерба от беспорядков в колонии во Владикавказе

Предварительный ущерб от бунта, который устроили заключённые в исправительной колонии в Северной Осетии, составил более трёх миллионов рублей, сообщает пресс-служба ФСИН РФ.

В сообщении говорится, что в настоящее время в ИК-1 во Владикавказе продолжает работу комиссия ведомства, проводится комплекс оперативно-профилактических мероприятий, направленных на «декриминализацию обстановки в учреждениях УИС региона».

Ранее во ФСИН сообщили, что в ходе проведения обысков после завершения спецоперации по пресечению массовых беспорядков в ИК-1 были обнаружены и изъяты более 180 мобильных телефонов и других запрещённых предметов.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Северная ОсетияБеспорядкиКолонияФСИН
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