ФСБ заявила о предотвращении теракта в Севастополе
Силовики задержали в Севастополе 20-летнего местного жителя, который планировал совершить теракт, сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ.
В сообщении говорится, что молодой человек, являющийся сторонником украинского национализма, намеревался поджечь склад горюче-смазочных материалов.
Отмечается, что по месту жительства задержанного были обнаружены и изъяты две бутылки с зажигательной смесью, средства коммуникации, а также листовки экстремистского содержания.
Возбуждено уголовное дело, мужчину арестовали.
Ранее были задержаны члены украинской диверсионной группы, которые планировали теракт в Бердянском районе во время молодёжного форума, сообщает RT.
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