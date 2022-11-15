ФСБ заявила о предотвращении теракта в Севастополе

Силовики задержали в Севастополе 20-летнего местного жителя, который планировал совершить теракт, сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ.

Патрушев заявил об активизации в России украинских диверсантов

В сообщении говорится, что молодой человек, являющийся сторонником украинского национализма, намеревался поджечь склад горюче-смазочных материалов.

Отмечается, что по месту жительства задержанного были обнаружены и изъяты две бутылки с зажигательной смесью, средства коммуникации, а также листовки экстремистского содержания.

Возбуждено уголовное дело, мужчину арестовали.

Ранее были задержаны члены украинской диверсионной группы, которые планировали теракт в Бердянском районе во время молодёжного форума, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗадержаниеТерактыСевастопольФСБ
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры