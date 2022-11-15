ФСБ заявила о предотвращении теракта в Севастополе

В сообщении говорится, что молодой человек, являющийся сторонником украинского национализма, намеревался поджечь склад горюче-смазочных материалов.

Отмечается, что по месту жительства задержанного были обнаружены и изъяты две бутылки с зажигательной смесью, средства коммуникации, а также листовки экстремистского содержания.

Возбуждено уголовное дело, мужчину арестовали.

Ранее были задержаны члены украинской диверсионной группы, которые планировали теракт в Бердянском районе во время молодёжного форума, сообщает RT.

