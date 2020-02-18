ФСБ задержала подростков, готовивших теракты в Крыму

Федеральная служба безопасности пресекла подготовку двух терактов в образовательных учреждениях Керчи. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на Центр общественных связей спецслужбы. Известно, что сотрудниками ФСБ задержаны двое подростков 2004 и 2003 годов рождения. У них были изъяты самодельные бомбы с поражающими элементами и компоненты для изготовления взрывчатых веществ.

Подростки являются последователями 18-летнего Владислава Рослякова, причастного к убийству 20 человек в Керченском политехническом колледже в октябре 2018 года, отмечает КИА.