ФСБ задержала подростков, готовивших теракты в Крыму
Федеральная служба безопасности пресекла подготовку двух терактов в образовательных учреждениях Керчи. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на Центр общественных связей спецслужбы. Известно, что сотрудниками ФСБ задержаны двое подростков 2004 и 2003 годов рождения. У них были изъяты самодельные бомбы с поражающими элементами и компоненты для изготовления взрывчатых веществ.
Подростки являются последователями 18-летнего Владислава Рослякова, причастного к убийству 20 человек в Керченском политехническом колледже в октябре 2018 года, отмечает КИА.
Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин выступил с лекцией во Всероссийском государственном университете юстиции, где поделился своим мнением по поводу расстрела студентов и преподавателей в Керчи. Бастрыкин считает, что студент Владислав Росляков, устроивший бойню в своем колледже, мог пойти на преступление из-за упреков сокурсников в неспособности приобрести одежду известных брендов, подчёркивает телеканал 360.
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