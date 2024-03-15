ФСБ: Задержан мужчина, запускавший БПЛА у военных объектов для воздействия на ПВО

Правоохранители задержали жителя Москвы, запускавшего по заданию Украины беспилотники у военных объектов для воздействия на средства противовоздушной обороны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

По данным ведомства, злоумышленник инициативно установил контакт с представителями киевских спецслужб и одного из националистических террористических формирований. Затем для противодействия системам ПВО задержанный собирал и запускал дроны «для создания ложных целей в непосредственной близости от объектов Минобороны».

Жителя столицы заключили под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена».

«Задержанный дал признательные показания, указал точное местоположение схрона с компонентами, которые он использовал для изготовления орудия преступления», — подчеркнули в ФСБ.

Силовики изъяли все вещественные доказательства. Правоохранители продолжают оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия.

Ранее ФСБ задержала в Санкт-Петербурге участников ячейки «Русского добровольческого корпуса» (террористическая организация, запрещена в РФ), планировавших отравить высокотоксичным веществом продукты, предназначавшиеся для российских бойцов в зоне специальной военной операции, напоминает «Свободная пресса».

