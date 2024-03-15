ФСБ: Задержан мужчина, запускавший БПЛА у военных объектов для воздействия на ПВО
Правоохранители задержали жителя Москвы, запускавшего по заданию Украины беспилотники у военных объектов для воздействия на средства противовоздушной обороны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.
По данным ведомства, злоумышленник инициативно установил контакт с представителями киевских спецслужб и одного из националистических террористических формирований. Затем для противодействия системам ПВО задержанный собирал и запускал дроны «для создания ложных целей в непосредственной близости от объектов Минобороны».
Жителя столицы заключили под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена».
«Задержанный дал признательные показания, указал точное местоположение схрона с компонентами, которые он использовал для изготовления орудия преступления», — подчеркнули в ФСБ.
Силовики изъяли все вещественные доказательства. Правоохранители продолжают оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия.
Ранее ФСБ задержала в Санкт-Петербурге участников ячейки «Русского добровольческого корпуса» (террористическая организация, запрещена в РФ), планировавших отравить высокотоксичным веществом продукты, предназначавшиеся для российских бойцов в зоне специальной военной операции, напоминает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru