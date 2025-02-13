ФСБ задержала жителя Новороссийска по подозрению в госизмене

Сотрудники ФСБ России задержали в Новороссийске по подозрению в финансировании украинской экстремистской организации 46-летнего россиянина. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ.

Обвиняемые в госизмене студенты хотели заминировать авто сотрудника ФСБ в Лобне

Против задержанного возбудили уголовные дела по факту содействия террористической деятельности, финансирования экстремистской деятельности, организации деятельности экстремистской организации и госизмены.

Следствие полагает, что мужчина стал членом проукраинской организации, запрещенной в России. Он занимался сбором денежных средств, а также информации о работе критической инфраструктуры и военного объекта в Краснодарском крае.

Ранее Генеральная прокуратура сообщила о вынесении приговора троим жителям Воронежской области по делу о государственной измене. Одному из них назначили 18 лет колонии строгого режима, двум другим – 14 лет. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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