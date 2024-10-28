ФСБ задержала жителя Москвы, устраивавшего кибератаки во время выборов

В сообщении говорится, что россиянин 1963 года рождения осуществлял DDoS-атаки с помощью программного обеспечения, разработанного украинскими хакерами.

«В сентябре 2024 года... гражданином осуществлена DDoS-атака на IP-адреса одного из интернет-провайдеров Московского региона, которая привела к блокированию информационных ресурсов данной организации», - указали в ведомстве.

Отмечается, что в отношении мужчины возбуждено уголовное дело, Мещанский суд Москвы отправил его в СИЗО.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что сайт министерства подвергся беспрецедентной по масштабу кибератаке из-за рубежа, сообщает RT.

