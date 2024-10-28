ФСБ задержала жителя Москвы, устраивавшего кибератаки во время выборов
Сотрудники ФСБ задержали житель Москвы, который совершал кибератаки во время сентябрьских выборов в столице и Подмосковье. Об этом сообщает пресс-служба управления ведомства по Москве и Московской области.
В сообщении говорится, что россиянин 1963 года рождения осуществлял DDoS-атаки с помощью программного обеспечения, разработанного украинскими хакерами.
«В сентябре 2024 года... гражданином осуществлена DDoS-атака на IP-адреса одного из интернет-провайдеров Московского региона, которая привела к блокированию информационных ресурсов данной организации», - указали в ведомстве.
Отмечается, что в отношении мужчины возбуждено уголовное дело, Мещанский суд Москвы отправил его в СИЗО.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что сайт министерства подвергся беспрецедентной по масштабу кибератаке из-за рубежа, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru