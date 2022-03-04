ФСБ накрыла в Крыму схроны с оружием и боеприпасами
Cхроны с оружием, боеприпасами и взрывчаткой выявили российские спецслужбы в Симферопольском и Ленинском районах Крыма. Об этом сообщает республиканское и севастопольское Управление ФСБ.
Тайники с оружием были аккуратно замаскированы строительным мусором. Общий вес взрывчатого вещества из шашек тротила составил не менее 20 килограммов. Среди прочего, в тайнике находилась металлическая труба, которая была заварена стальной пластиной, и начинена тротилом общим весом 8,5 килограмма.
Кроме того, в тайниках обнаружено восемь электрических детонаторов, два взрывателя, противотанковая мина. Возбуждены уголовные дела. Спецслужбы устанавливают личности организаторов схронов с оружием.
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