ФСБ задержала вымогавших деньги у участника СВО четверых россиян

Отмечается, что задержанные при помощи насилия заставили проходящего реабилитацию военного написать расписку о якобы имеющемся перед лидером преступной группы долге в размере двух миллионов рублей.

Против злоумышленников возбудили уголовное дело, они находятся под стражей.

Ранее Черемушкинский районный суд города Москвы назначил наказание в виде 9,5 года колонии общего режима за получение взятки бывшему начальнику отдела по борьбе с экономическими правонарушениями Центральной оперативной таможни Сергею Бычкову. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

