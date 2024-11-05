ФСБ задержала вымогавших деньги у участника СВО четверых россиян
Сотрудники ФСБ России задержали в Петропавловске-Камчатском четверых местных жителей по подозрению в вымогательстве денежных средств у участника СВО. Об этом сообщило региональное управление ФСБ России.
Отмечается, что задержанные при помощи насилия заставили проходящего реабилитацию военного написать расписку о якобы имеющемся перед лидером преступной группы долге в размере двух миллионов рублей.
Против злоумышленников возбудили уголовное дело, они находятся под стражей.
Ранее Черемушкинский районный суд города Москвы назначил наказание в виде 9,5 года колонии общего режима за получение взятки бывшему начальнику отдела по борьбе с экономическими правонарушениями Центральной оперативной таможни Сергею Бычкову. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru