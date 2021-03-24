ФСБ задержала в Сочи лицеиста, который планировал теракт

ФСБ задержала в Сочи учащегося лицея, который планировал устроить взрыв в учебном заведении. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Там отметили, что молодой человек разместил в соцсети «ВКонтакте» информацию о намерениях изготовить взрывчатое вещество и совершить нападение на одноклассников.

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Дома у задержанного ученика было изъято самодельное взрывчатое вещество, а также компоненты для изготовления взрывных устройств.

Также у него были найдены средства связи, личный дневник с инструкциями по сборке и применению взрывных устройств. Кроме того, у лицеиста обнаружены материалы о вооруженных нападениях на образовательные учреждения, сообщает телеканал «360».

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Накануне РИА ФАН сообщало, что масштабные учения по противодействию терроризму завершились в Центральном военном округе, в них приняли участие около двух тысяч военных из Поволжья и Сибири.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТерроризмФСБ
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