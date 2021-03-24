ФСБ задержала в Сочи лицеиста, который планировал теракт

Дома у задержанного ученика было изъято самодельное взрывчатое вещество, а также компоненты для изготовления взрывных устройств.

Также у него были найдены средства связи, личный дневник с инструкциями по сборке и применению взрывных устройств. Кроме того, у лицеиста обнаружены материалы о вооруженных нападениях на образовательные учреждения, сообщает телеканал «360».

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Накануне РИА ФАН сообщало, что масштабные учения по противодействию терроризму завершились в Центральном военном округе, в них приняли участие около двух тысяч военных из Поволжья и Сибири.



