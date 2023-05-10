ФСБ задержала в Самарской области украинку, готовившую теракт

Управление ФСБ России по Самарской области задержало уроженку Украины по подозрению в подготовке теракта во время проведения Международного антифашистского фестиваля, сообщает РИА Новости.

Фигурантку по решению суда уже заключили под стражу.

Оперативники выяснили, что сторонница ВСУ причастна к сбору и передачи информации о российских объектах военной инфраструктуры, а также поиску компонентов для приготовления зажигательной смеси.

Теракт планировалось провести во время Международного антифашистского фестиваля с участием более 1000 человек.

Женщина была задержана с поличным. Во время обыска у нее обнаружили телефоны с которых велась переписка с неизвестным, представлявшимся сотрудником одной из военных организаций Украины.



