ФСБ задержала в Самарской области украинку, готовившую теракт
Управление ФСБ России по Самарской области задержало уроженку Украины по подозрению в подготовке теракта во время проведения Международного антифашистского фестиваля, сообщает РИА Новости.
Фигурантку по решению суда уже заключили под стражу.
Оперативники выяснили, что сторонница ВСУ причастна к сбору и передачи информации о российских объектах военной инфраструктуры, а также поиску компонентов для приготовления зажигательной смеси.
Теракт планировалось провести во время Международного антифашистского фестиваля с участием более 1000 человек.
Женщина была задержана с поличным. Во время обыска у нее обнаружили телефоны с которых велась переписка с неизвестным, представлявшимся сотрудником одной из военных организаций Украины.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru