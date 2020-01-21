В Петербурге арестован мужчина, подозреваемый в вербовке террористов

Петербургский суд постановил заключить 32-летнего Исфандиера Акрамова под стражу по обвинению в вербовке граждан Таджикистана в запрещенную на территории РФ террористическую организацию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Петербурга.



По имеющимся у следствия данным Акрамов в 2015 году поддерживал деятельность группировки ИГ, которая признана террористической (запрещена в России). Ему удалось завербовать для поездки в Сирию двух граждан Таджикистана, с дальнейшей целью участвовать в незаконных боевых действиях.

Выбранная мера пресечения действует до 19 марта 2020 года. Подозреваемый признался в совершении преступления и не собирается подавать апелляцию. Как отметил следователь, мера выбрана для того, чтобы Акрамов не мог сбежать в Сирию, так как его связи с боевиками длились много лет.