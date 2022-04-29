ФСБ задержала в Карачаево-Черкесии готовившего теракт сторонника ИГ

Как отметили в ФСБ, злоумышленник был задержан в Карачаевске. Сторонник ИГ планировал атаку по указанию зарубежного эмиссара организации, пишет РИА ФАН.

Задержанный признался в подготовке теракта. Против него возбудили уголовное дело о приготовлении к теракту и участии в деятельности террористической организации.

Накануне ФСБ предотвратила теракт в Симферополе: житель Крыма по указанию украинских националистов готовил взрыв в торгово-развлекательном центре, напоминает «Свободная пресса».

