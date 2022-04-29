ФСБ задержала в Карачаево-Черкесии готовившего теракт сторонника ИГ
ФСБ задержала в Карачаево-Черкесии сторонника террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), который готовил теракт на объекте органов власти и правопорядка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) спецслужбы.
Как отметили в ФСБ, злоумышленник был задержан в Карачаевске. Сторонник ИГ планировал атаку по указанию зарубежного эмиссара организации, пишет РИА ФАН.
Задержанный признался в подготовке теракта. Против него возбудили уголовное дело о приготовлении к теракту и участии в деятельности террористической организации.
Накануне ФСБ предотвратила теракт в Симферополе: житель Крыма по указанию украинских националистов готовил взрыв в торгово-развлекательном центре, напоминает «Свободная пресса».
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