ФСБ задержала в Карачаево-Черкесии готовившего теракт сторонника ИГ

ФСБ задержала в Карачаево-Черкесии сторонника террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), который готовил теракт на объекте органов власти и правопорядка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) спецслужбы.

ФСБ предотвратила теракт в Симферополе

Как отметили в ФСБ, злоумышленник был задержан в Карачаевске. Сторонник ИГ планировал атаку по указанию зарубежного эмиссара организации, пишет РИА ФАН.

Задержанный признался в подготовке теракта. Против него возбудили уголовное дело о приготовлении к теракту и участии в деятельности террористической организации.

Накануне ФСБ предотвратила теракт в Симферополе: житель Крыма по указанию украинских националистов готовил взрыв в торгово-развлекательном центре, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТерактКарачаево-черкесияФСБ
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