ФСБ предотвратила теракт в Симферополе

Правоохранители задержали жителя Крыма 1988 года рождения, бывшего морского пехотинца Вооруженных сил Украины, сторонника неонацизма. Мужчина готовил взрыв и поджог в ТРЦ по указанию националистов запрещенного в России полка «Азов», пишет Ura.ru.

По месту проживания задержанного обнаружили и изъяли самодельное взрыво-зажигательное устройство, компоненты для его изготовления, экстремистскую литературу, атрибутика украинских нацформирований, переписку с радикалами с обсуждением теракта.

Против мужчины возбудили дело о приготовлении к террористическому акту, а также незаконном приобретении, передаче, хранении, перевозке или ношении взрывчатых веществ или взрывных устройств.

