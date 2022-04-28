ФСБ предотвратила теракт в Симферополе
ФСБ предотвратила теракт в торгово-развлекательном комплексе в Симферополе. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства.
Правоохранители задержали жителя Крыма 1988 года рождения, бывшего морского пехотинца Вооруженных сил Украины, сторонника неонацизма. Мужчина готовил взрыв и поджог в ТРЦ по указанию националистов запрещенного в России полка «Азов», пишет Ura.ru.
По месту проживания задержанного обнаружили и изъяли самодельное взрыво-зажигательное устройство, компоненты для его изготовления, экстремистскую литературу, атрибутика украинских нацформирований, переписку с радикалами с обсуждением теракта.
Против мужчины возбудили дело о приготовлении к террористическому акту, а также незаконном приобретении, передаче, хранении, перевозке или ношении взрывчатых веществ или взрывных устройств.
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