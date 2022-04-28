ФСБ предотвратила теракт в Симферополе

ФСБ предотвратила теракт в торгово-развлекательном комплексе в Симферополе. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства.

Во Владимирской области арестовали сторонника проукраинской националистической идеологии

Правоохранители задержали жителя Крыма 1988 года рождения, бывшего морского пехотинца Вооруженных сил Украины, сторонника неонацизма. Мужчина готовил взрыв и поджог в ТРЦ по указанию националистов запрещенного в России полка «Азов», пишет Ura.ru.

По месту проживания задержанного обнаружили и изъяли самодельное взрыво-зажигательное устройство, компоненты для его изготовления, экстремистскую литературу, атрибутика украинских нацформирований, переписку с радикалами с обсуждением теракта.

Против мужчины возбудили дело о приготовлении к террористическому акту, а также незаконном приобретении, передаче, хранении, перевозке или ношении взрывчатых веществ или взрывных устройств.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КрымСимферопольТерактФСБ
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