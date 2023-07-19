Большинство участников «Азова» в ростовском суде не признали свою вину
Большинство бойцов националистического батальона «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) не признают своей вины. Об этом сообщает корреспондент из зала Южного военного суда.
Суд проходит в общей сложности над 22 военными, большинство из них заявило о своей невиновности. При этом несколько подсудимых частично признали вину, подтвердив свою принадлежность к «Азову».
Подсудимых обвиняют в попытке захвата власти и изменения конституционного строя в Донецкой народной республике, а также в создании и участии на стороне батальона.
Ранее Владимир Зеленский сообщил о возвращении на Украину командиров нацбатальона «Азов», пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru