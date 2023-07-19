Большинство участников «Азова» в ростовском суде не признали свою вину

Большинство бойцов националистического батальона «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) не признают своей вины. Об этом сообщает корреспондент из зала Южного военного суда.

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Суд проходит в общей сложности над 22 военными, большинство из них заявило о своей невиновности. При этом несколько подсудимых частично признали вину, подтвердив свою принадлежность к «Азову».

Подсудимых обвиняют в попытке захвата власти и изменения конституционного строя в Донецкой народной республике, а также в создании и участии на стороне батальона.

Ранее Владимир Зеленский сообщил о возвращении на Украину командиров нацбатальона «Азов», пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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