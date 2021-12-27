ФСБ задержала создателей подпольной нарколаборатории

В Воронежской области сотрудники ФСБ задержали мужчину и женщину за производство наркотиков. Об этом сообщает «Lenta.Ru» со ссылкой на пресс-службу УФСБ области.

У жителя Подмосковья изъяли 7 кг марихуаны и 47 горшков с коноплей

В подвале дома задержанные организовали нарколабораторию. Из нее силовики изъяли около 30 килограммов мефедрона и более 1,5 тонны химических реактивов.

Во время следствия 25-летние задержанные будут находиться в СИЗО. На уже них заведено уголовное дело по 228 статье УК РФ («Незаконное производство наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере»).

Ранее сотрудники МВД России задержали двух граждан, подозреваемых в создании крупнейшей нарколаборатории в стране за последние 30 лет.

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ФОТО: ГУ МВД РФ по г. Москве
ТЕГИ:ПроисшествиеНаркотики
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