ФСБ задержала создателей подпольной нарколаборатории

В подвале дома задержанные организовали нарколабораторию. Из нее силовики изъяли около 30 килограммов мефедрона и более 1,5 тонны химических реактивов.

Во время следствия 25-летние задержанные будут находиться в СИЗО. На уже них заведено уголовное дело по 228 статье УК РФ («Незаконное производство наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере»).

Ранее сотрудники МВД России задержали двух граждан, подозреваемых в создании крупнейшей нарколаборатории в стране за последние 30 лет.

