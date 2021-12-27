ФСБ задержала создателей подпольной нарколаборатории
В Воронежской области сотрудники ФСБ задержали мужчину и женщину за производство наркотиков. Об этом сообщает «Lenta.Ru» со ссылкой на пресс-службу УФСБ области.
В подвале дома задержанные организовали нарколабораторию. Из нее силовики изъяли около 30 килограммов мефедрона и более 1,5 тонны химических реактивов.
Во время следствия 25-летние задержанные будут находиться в СИЗО. На уже них заведено уголовное дело по 228 статье УК РФ («Незаконное производство наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере»).
Ранее сотрудники МВД России задержали двух граждан, подозреваемых в создании крупнейшей нарколаборатории в стране за последние 30 лет.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,4 млн+23 210 / сут.
Умерли
305 тыс.+937 / сут.
Выздоровели
9,3 млн+33 715 / сут.
- «Безъядерный статус» Белоруссии предложили убрать из Конституции страны
- В суд направили первое в России дело из-за читов для «World of Tanks»
- «Безобразно пьяный»: Новгородский чиновник сорвал лекцию в пабе и уволился
- Вечорко заявил об увеличении числа тяжёлых пациентов с коронавирусом
- ФСБ задержала создателей подпольной нарколаборатории
- Движение поездов на Киевском направлении остановили в Москве
- В Севастополе отменили QR-коды для ресторанов и театров
- Назван первый симптом заражения «омикроном»
- Минстрой и Минобороны заключили соглашение о сотрудничестве
- Мавтиенко заявила, что власти могут устанваливать цены на рынке
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru