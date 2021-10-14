ФСБ задержала причастных к финансированию «Хайат Тахрир аш-Шам» в семи регионах РФ
Сотрудники ФСБ задержали 14 причастных к финансированию запрещенной террористической организации «Хайат Тахрир аш-Шам», которая действует в Сирии. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
Отмечается, что задержания были проведены в Москве, Дагестане, Хабаровском крае, Курганской, Ульяновской, Самарской и Пензенской областях.
Сообщается, что при обысках у задержанных были изъяты средства коммуникаций, платежные инструменты и религиозно-экстремистская литература.
ФСБ России пресекла деятельность террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (запрещена в РФ) в столичном регионе, два ее главаря и шестеро активных участников задержаны.
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