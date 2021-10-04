ФСБ задержала двух главарей ячейки «Хизб ут-Тахрир» в Московском регионе

ФСБ России пресекла деятельность террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (запрещена в РФ) в столичном регионе, два ее главаря и шестеро активных участников задержаны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ведомства.

Злоумышленники были задержаны сотрудниками ФСБ во взаимодействии с подразделениями МВД РФ и Росгвардии, отмечает RT.

По данным спецслужбы, участники террористической группировки «осуществляли антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания так называемого всемирного халифата, разрушения институтов светского общества и направленную на свержение насильственным путем действующей власти».

Задержанные распространяли террористическую идеологию среди жителей Московского региона в ходе собраний с использованием мер конспирации. У участников террористической структуры изъяли запрещенные в России пропагандистские материалы, средства связи, электронные носители.

В сентябре ФСБ пресекла деятельность двух главарей и пятерых участников «Хизб ут-Тахрир» в Москве, напоминает Газета.ру.

