ФСБ задержала отца и сына за диверсии на железной дороге

ФСБ совместно с сотрудниками транспортной полиции арестовала отца и сына за поджог двух релейных шкафов в черте города, сообщили в пресс-службе УМВД по Северо-Западному федеральному округу.

ФСБ предотвратила теракт у администрации в Мариуполе

46-летний отец и 23-летний сын осуществили поджог релейных шкафов на перегоне станций между платформами Лигово и Сосновая Поляна с помощью горючей смеси, уточнили в ведомстве.

Как выяснили оперативники, мужчины вышли на связь с неизвестным куратором, который обещал им 50 тысяч рублей за совершение преступления. Теперь им грозит от 12 до 20 лет лишения свободы по статье 205 УК РФ («Теракт, совершённый группой лиц по предварительному сговору»).

Ранее ФСБ задержала гражданина Молдавии, привезшего в Россию бомбы для терактов, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: t.me/zmsutskr
ТЕГИ:Железная ДорогаФСБДиверсияТеракт

Горячие новости

Все новости

партнеры