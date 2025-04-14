ФСБ задержала отца и сына за диверсии на железной дороге

46-летний отец и 23-летний сын осуществили поджог релейных шкафов на перегоне станций между платформами Лигово и Сосновая Поляна с помощью горючей смеси, уточнили в ведомстве.

Как выяснили оперативники, мужчины вышли на связь с неизвестным куратором, который обещал им 50 тысяч рублей за совершение преступления. Теперь им грозит от 12 до 20 лет лишения свободы по статье 205 УК РФ («Теракт, совершённый группой лиц по предварительному сговору»).

Ранее ФСБ задержала гражданина Молдавии, привезшего в Россию бомбы для терактов, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

