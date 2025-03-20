ФСБ предотвратила теракт у администрации в Мариуполе

ФСБ предотвратила готовившийся местным жителем теракт у здания Приморской районной администрации Мариуполя. Об этом сообщило управление ведомства по Донецкой Народной Республике.

Как отметили в ФСБ, был задержан с поличным горожанин, причастный к подготовке совершения теракта против представителей органов местной власти. Злоумышленник намеревался разместить самодельное взрывное устройство у Приморской районной администрации. Компоненты для бомбы задержанный получал из тайников, подготовленных заранее.

Правоохранители возбудили уголовное дело о незаконных приобретении, сбыте, хранении взрывчатки и содействии террористической деятельности.

Ранее ФСБ предотвратила серию терактов против объектов государственной власти в Ставрополе, злоумышленника - уроженца одной из стран Центральной Азии, сторонника украинских националистов - задержали, напоминает 360.ru.

