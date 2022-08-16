ФСБ задержала на Ставрополье планировавшего поджоги сторонника «Правого сектора»

ФСБ задержала сторонника запрещенной в РФ экстремистской организации «Правый сектор», планировавшего поджечь здания на курортах Ставропольского края. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей спецслужбы.

ФСБ предотвратила готовившийся Киевом теракт в Волгоградской области

По данным ФСБ, житель региона планировал поджоги административных зданий Минераловодского городского округа и города Железноводска.

«Свой преступный замысел сторонник национализма реализовать не успел, так как был задержан сотрудниками правоохранительных органов», — отметили в ЦОС.

При обысках у мужчины обнаружили компоненты для изготовления зажигательной смеси. Задержанный признался в преступлении, отмечает телеканал «360». Мужчина арестован, пишет RT. Против него возбуждено дело о приготовлении к теракту.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗадержаниеПравый СекторСтавропольский КрайФСБ
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры