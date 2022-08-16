ФСБ задержала на Ставрополье планировавшего поджоги сторонника «Правого сектора»

По данным ФСБ, житель региона планировал поджоги административных зданий Минераловодского городского округа и города Железноводска.

«Свой преступный замысел сторонник национализма реализовать не успел, так как был задержан сотрудниками правоохранительных органов», — отметили в ЦОС.

При обысках у мужчины обнаружили компоненты для изготовления зажигательной смеси. Задержанный признался в преступлении, отмечает телеканал «360». Мужчина арестован, пишет RT. Против него возбуждено дело о приготовлении к теракту.

