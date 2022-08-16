ФСБ задержала на Ставрополье планировавшего поджоги сторонника «Правого сектора»
ФСБ задержала сторонника запрещенной в РФ экстремистской организации «Правый сектор», планировавшего поджечь здания на курортах Ставропольского края. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей спецслужбы.
По данным ФСБ, житель региона планировал поджоги административных зданий Минераловодского городского округа и города Железноводска.
«Свой преступный замысел сторонник национализма реализовать не успел, так как был задержан сотрудниками правоохранительных органов», — отметили в ЦОС.
При обысках у мужчины обнаружили компоненты для изготовления зажигательной смеси. Задержанный признался в преступлении, отмечает телеканал «360». Мужчина арестован, пишет RT. Против него возбуждено дело о приготовлении к теракту.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,9 млн+25 273 / сут.
Умерли
383 тыс.+53 / сут.
Выздоровели
18,2 млн+15 410 / сут.
- Telegram оштрафовали на 4 млн рублей за бот с данными военных
- Глава МИД Украины заявил, что Запад ждет падения Киева
- ФСБ задержала на Ставрополье планировавшего поджоги сторонника «Правого сектора»
- Взрывом на складе боеприпасов под Джанкоем повреждена железная дорога
- Шойгу заявил, что необходимости применения ядерного оружия на Украине нет
- Шойгу: Расширение НАТО потребует пересмотра подходов к обороне России
- Совет законодателей России поддержал запрет на идеологию «чайлдфири»
- Два человека пострадали в результате детонации боеприпасов на площадке в Крыму
- Ведущей шоу «Голос 60+» станет Лариса Гузеева
- Глава Минздрава призвал россиян носить маски и ревакцинироваться от COVID-19
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru