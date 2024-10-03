ФСБ задержала на границе с Литвой украинских шпионов
Украинские шпионы задержаны на границе с Литвой. Об этом сообщает ФСБ России.
По данным ведомства, правоохранители пресекли направленную на нанесение ущерба безопасности РФ шпионскую деятельность сотрудников спецслужб Украины.
«Установлено, что Главным управлением разведки МО Украины... поставлена задача по сбору сведений о защищенности российско-литовского участка госграницы для возможной последующей нелегальной заброски агентуры и совершения иных преступлений на территории нашей страны», — подчеркнули ФСБ.
Киев привлек для выполнения задачи агента из числа украинских граждан, который собирал информацию, опрашивая жителей приграничья Литвы и применяя технические средства. Отмечается, что сотрудники ГУР попытались незаконно проникнуть на территорию России, но были задержаны. ФСБ также установила, что украинская сторона планировала похитить и незаконно переместить через границу РФ несовершеннолетнего россиянина, отец которого — сотрудник ГУР.
Правоохранители возбудили против задержанных уголовное дело о шпионаже, фигуранты арестованы.
Ранее ФСБ задержала жителя Шадринска, подозреваемого в сотрудничестве с украинским ГУР, в отношении мужчины возбудили дело о государственной измене, напоминает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru