Экс-офицер СБУ заявил, что за покушением на него в Москве стоит Киев
Бывший подполковник Службы безопасности Украины Василий Прозоров назвал взрыв своей машины в Москве проваленным терактом Киева. Об этом он заявил в видео, опубликованном в Telegram-канале посла по особым поручениям МИД России Родиона Мирошника.
Ранее на севере российской столицы в припаркованном внедорожнике Toyota Land Cruiser сработало неустановленное взрывное устройство, водитель получил травмы ног, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Как стало известно позже, владелец машины — экс-сотрудник СБУ Прозоров.
«У меня нет сомнений: это очередная попытка террористического акта, совершенная киевским режимом и его спецслужбами», — указал бывший подполковник.
Василий Прозоров работал в СБУ, с 2014 года он сотрудничал со спецслужбами РФ, в 2018-м переехал в Россию. В последние годы эксперт занимался расследованиями преступлений Киева.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Экс-офицер СБУ заявил, что за покушением на него в Москве стоит Киев
- Главу МВФ Георгиеву переизбрали на второй срок
- Зеленский оценил стоимость восстановления Украины в $700 млрд
- СМИ: в Подмосковье задержали мужчину, обливавшего прохожих кислотой
- США ввели запрет на импорт российского алюминия, меди и никеля
- В ДТП в Самарской области пострадали четыре человека
- Рогов заявил о гибели шести человек при обстреле Токмака в Запорожье
- Президент Грузии призвала усилить контроль за въезжающими россиянами
- Госдеп анонсировал форум по восстановлению экономики Украины
- Байден предостерег Иран от удара по Израилю
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru