Экс-офицер СБУ заявил, что за покушением на него в Москве стоит Киев

Ранее на севере российской столицы в припаркованном внедорожнике Toyota Land Cruiser сработало неустановленное взрывное устройство, водитель получил травмы ног, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Как стало известно позже, владелец машины — экс-сотрудник СБУ Прозоров.

«У меня нет сомнений: это очередная попытка террористического акта, совершенная киевским режимом и его спецслужбами», — указал бывший подполковник.

Василий Прозоров работал в СБУ, с 2014 года он сотрудничал со спецслужбами РФ, в 2018-м переехал в Россию. В последние годы эксперт занимался расследованиями преступлений Киева.

