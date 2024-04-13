Экс-офицер СБУ заявил, что за покушением на него в Москве стоит Киев

Бывший подполковник Службы безопасности Украины Василий Прозоров назвал взрыв своей машины в Москве проваленным терактом Киева. Об этом он заявил в видео, опубликованном в Telegram-канале посла по особым поручениям МИД России Родиона Мирошника.

На севере Москвы взорвался припаркованный внедорожник

Ранее на севере российской столицы в припаркованном внедорожнике Toyota Land Cruiser сработало неустановленное взрывное устройство, водитель получил травмы ног, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Как стало известно позже, владелец машины — экс-сотрудник СБУ Прозоров.

«У меня нет сомнений: это очередная попытка террористического акта, совершенная киевским режимом и его спецслужбами», — указал бывший подполковник.

Василий Прозоров работал в СБУ, с 2014 года он сотрудничал со спецслужбами РФ, в 2018-м переехал в Россию. В последние годы эксперт занимался расследованиями преступлений Киева.

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ФОТО: РИА Новости
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