ФСБ задержала мусульманского издателя из-за финансирования террористов

Основателя крупнейшего в России мусульманского издательства «Умма» Асламбека Эжаева задержали по подозрению в финансировании запрещенной на территории России террористической организации «Исламское государство» на 34 миллиона рублей. Об этом сообщили в СК и ФСБ.

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Ему предъявили обвинение по части пятой статьи 205.1 УК РФ (организация финансирования террористической деятельности). Суд заключил Эжаева под стражу. Дома у одного из его родственников обнаружили лабораторию по производству наркотиков.

Издательство «Умма» публикует книги экстремистского содержания, которые пропагандируют идею всемирного халифата. Издаваемая литература запрещена министерством юстиции России. По данным ФСБ, Эжаев финансирует террористов с 2012 года.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:НаркотикиЗадержаниеИсламское ГосударствоФСБ
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