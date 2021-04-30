ФСБ задержала мусульманского издателя из-за финансирования террористов

Ему предъявили обвинение по части пятой статьи 205.1 УК РФ (организация финансирования террористической деятельности). Суд заключил Эжаева под стражу. Дома у одного из его родственников обнаружили лабораторию по производству наркотиков.

Издательство «Умма» публикует книги экстремистского содержания, которые пропагандируют идею всемирного халифата. Издаваемая литература запрещена министерством юстиции России. По данным ФСБ, Эжаев финансирует террористов с 2012 года.

