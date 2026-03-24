В Москве и Подмосковье предотвратили диверсионно-террористические акты Киева

ФСБ предотвратила серию диверсионно-террористических актов в Москве и Московской области. Об этом сообщает Центр общественных связей ведомства.

Отмечается, что ФСБ получила данные о подготовке спецслужбами Украины преступлений в отношении критически важных объектов, представителей органов власти, военных и работников правоохранительных органов. Ведомство провело мероприятия и предотвратило серию резонансных терактов с применением самодельных взрывных устройств и беспилотников. Киев намеревался атаковать стратегические объекты в столичном регионе и военнослужащих в зоне проведения специальной военной операции.

Также ФСБ сообщила о срыве попытки спецслужб Украины приобрести на одном из предприятий Москвы БПЛА, которые применяются армией России для снабжения подразделений и поражения техники противника. Беспилотники управляются по оптоволоконному кабелю и способны переносить грузы до 20 кг. При приобретении таких дронов Киев получил бы мощные средства террора, которые мог применить в отношении определенных объектов в Москве.

Ранее ФСБ задержала в Донецкой Народной Республике агента украинских спецслужб, планировавшего подорвать автомобиль одного из чиновников региональной администрации, пишет Ura.ru.

