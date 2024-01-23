Россиянин Ермаков попал в санкционный список США по кибербезопасности

Министерство Финансов США объявило, что в санкционный список, связанный с кибербезопасностью, был включён гражданин РФ Александр Ермаков.

Новость дополняется...

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
ТЕГИ:Санкции СШАСШАКибербезопасностьХакеры

Горячие новости

Все новости

партнеры