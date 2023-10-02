ФСБ задержала эстонца, незаконно проникшего в Россию в поисках «лучшей жизни»

Пограничники задержали иностранца, пытавшегося незаконно пересечь границу в Печорском районе Псковской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального погрануправления ФСБ.

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«В ходе опроса правонарушителя установлено, что в нашу страну он прибыл в поисках лучших условий жизни», — отметили в ведомстве.

Как уточнили РИА Новости в ФСБ, задержанный — гражданин Эстонии. Мужчина не имеет российской визы.

Против нарушителя возбудили уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы, эстонца отправили под стражу.

Ранее российские и белорусские пограничники пресекли транспортировку около 330 килограммов героина, который должен был быть отправлен в Великобританию, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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