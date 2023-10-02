ФСБ задержала эстонца, незаконно проникшего в Россию в поисках «лучшей жизни»
Пограничники задержали иностранца, пытавшегося незаконно пересечь границу в Печорском районе Псковской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального погрануправления ФСБ.
«В ходе опроса правонарушителя установлено, что в нашу страну он прибыл в поисках лучших условий жизни», — отметили в ведомстве.
Как уточнили РИА Новости в ФСБ, задержанный — гражданин Эстонии. Мужчина не имеет российской визы.
Против нарушителя возбудили уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы, эстонца отправили под стражу.
Ранее российские и белорусские пограничники пресекли транспортировку около 330 килограммов героина, который должен был быть отправлен в Великобританию, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Дилеры назвали самые популярные подержанные автомобили
- «Аэрофлот» отменил рейс Пхукет - Москва из-за повреждения створки шасси
- Нобелевскую премию по медицине вручат за вакцину от COVID-19
- Исторический музей открыл продажу билетов на выставку коллекции из Петергофа
- Bloomberg: Состояние богатейших россиян возросло на $21,13 млрд с начала года
- Школьники выпрыгнули из окна школы в Ульяновске из-за сигнализации и поломали ноги
- Посольство Франции: Введение запрета на въезд российских авто изучается
- Авиакомпания S7 предложила повысить тарифы на региональные перевозки
- ФСБ задержала эстонца, незаконно проникшего в Россию в поисках «лучшей жизни»
- Пушилин допустил, что ВСУ могут начать наступление в октябре
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru