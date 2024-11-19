ФСБ задержала двух подозреваемых в подрыве машины военного в Севастополе
ФСБ задержала двух жителей Крыма, по заданию Киева совершивших подрыв машины, в результате которого погиб начальник штаба – первый замкомандира Азовского военно-морского района Черноморского флота, капитан 1 ранга Валерий Транковский. Об этом сообщает Центр общественных связей спецслужбы.
Теракт произошел в Севастополе 13 ноября, напоминает Ura.ru. При взрыве Транковский получил несовместимые с жизнью ранения.
По данным ФСБ, одна из задержанных — жительница Севастополя 1986 года рождения. По заданию Киева женщина вела наблюдение за офицером для установления места его проживания, используемого транспорта, маршрутов передвижения. Другой исполнитель теракта — житель Ялты 1977 г.р. Из переданных кураторами через тайники компонентов мужчина собрал взрывное устройство, установил под днище авто и дистанционно осуществил подрыв.
«Теракт был спланирован и организован начальником 5-го управления департамента контрразведки службы безопасности Украины полковником Юрием Мурилевым под руководством заместителя председателя службы... генерал-майора Александра Поклада», — подчеркнули в ФСБ.
Правоохранители отрабатывают «максимально возможный круг лиц», причастных к преступлению.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Траты россиян на подготовку автомобиля к зиме выросли на 16%
- Роспотребнадзор: Заболеваемость COVID-19 выросла на 21,6% за неделю
- Генассамблея ООН приняла резолюцию о сотрудничестве с ОДКБ
- Губернатор Приморья: Поток туристов из Китая на Дальний Восток вырос вдвое
- ФСБ задержала двух подозреваемых в подрыве машины военного в Севастополе
- Умер актер из сериала «Ходячие мертвецы» Пол Тил
- Россияне в октябре потратили рекордную сумму на новые автомобили
- СМИ: Макрон пригласит Трампа и Маска на саммит по ИИ в Париж
- Россиян предупредили о подорожании аренды квартир до 25% в 2025 году
- Над Брянской и Белгородской областями уничтожили 13 дронов ВСУ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru