ФСБ задержала двух подозреваемых в подрыве машины военного в Севастополе

ФСБ задержала двух жителей Крыма, по заданию Киева совершивших подрыв машины, в результате которого погиб начальник штаба – первый замкомандира Азовского военно-морского района Черноморского флота, капитан 1 ранга Валерий Транковский. Об этом сообщает Центр общественных связей спецслужбы.

Теракт произошел в Севастополе 13 ноября, напоминает Ura.ru. При взрыве Транковский получил несовместимые с жизнью ранения.

По данным ФСБ, одна из задержанных — жительница Севастополя 1986 года рождения. По заданию Киева женщина вела наблюдение за офицером для установления места его проживания, используемого транспорта, маршрутов передвижения. Другой исполнитель теракта — житель Ялты 1977 г.р. Из переданных кураторами через тайники компонентов мужчина собрал взрывное устройство, установил под днище авто и дистанционно осуществил подрыв.

«Теракт был спланирован и организован начальником 5-го управления департамента контрразведки службы безопасности Украины полковником Юрием Мурилевым под руководством заместителя председателя службы... генерал-майора Александра Поклада», — подчеркнули в ФСБ.

Правоохранители отрабатывают «максимально возможный круг лиц», причастных к преступлению.

