ФСБ задержала двух нижегородцев за подготовку диверсий на ж/д по заданию СБУ
Управление Федеральной службы безопасности по Нижегородской области отчиталось о задержании двоих местных жителей по подозрению в подготовке диверсий на железной дороге по указанию спецслужб Украины. По данным УФСБ, задержанные сотрудничали с украинской стороной за материальное вознаграждение.
По оперативным данным, в рамках подготовки диверсий и терактов они выясняли особенности местоположения объектов транспортной инфраструктуры. Обвиняемые успели подготовить составные части самодельного зажигательного устройства, которые у них нашли в ходе обысков.
В ходе допроса один из задержанных пояснил, что украинские спецслужбы вышли на него через интернет, когда он был в поисках работы. Как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН», сейчас правоохранительные органы устанавливают возможных соучастников двоих задержанных.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Завершены съемки фильма Константина Буслова «Злой город»
- В Минфине предложили сохранить налогообложение доходов по депозитам
- ФСБ задержала двух нижегородцев за подготовку диверсий на ж/д по заданию СБУ
- Житель Магнитогорска выиграл в лотерею рекордные 607 млн рублей
- Траты россиян на новые авто в апреле снизились на 13%
- Володин: Прогрессивная налоговая шкала не затронет участников СВО
- СМИ: у актрисы Светланы Немоляевой возникли проблемы с сердцем
- Премию РФ в области музейного дела имени Лихачева впервые вручат в Москве
- Силуанов: Минфин не поддерживает повышение ставки НДС
- В Мексике девять человек погибли при обрушении сцены на митинге
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru