ФСБ задержала двух нижегородцев за подготовку диверсий на ж/д по заданию СБУ

Управление Федеральной службы безопасности по Нижегородской области отчиталось о задержании двоих местных жителей по подозрению в подготовке диверсий на железной дороге по указанию спецслужб Украины. По данным УФСБ, задержанные сотрудничали с украинской стороной за материальное вознаграждение.

По оперативным данным, в рамках подготовки диверсий и терактов они выясняли особенности местоположения объектов транспортной инфраструктуры. Обвиняемые успели подготовить составные части самодельного зажигательного устройства, которые у них нашли в ходе обысков.

В ходе допроса один из задержанных пояснил, что украинские спецслужбы вышли на него через интернет, когда он был в поисках работы. Как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН», сейчас правоохранительные органы устанавливают возможных соучастников двоих задержанных.

