ФСБ и МВД обнаружили крупный арсенал с оружием в Подмосковье

Отмечается, что правоохранители изъяли 21 пистолет, 12 пистолетов-пулеметов, восемь автоматов, два револьвера и снайперскую винтовку, а также боеприпасы, 31 прибор для бесшумной стрельбы, магазины различных типов, заготовки для производства и модернизации оружия и свыше 7000 патронов различного калибра.

Удалось задержать подозреваемого. Им оказался житель подмосковного городского округа Лосино-Петровский. Против задержанного возбуждено уголовное дело по факту сбыта боеприпасов и оружия, он помещен под стражу.

Сейчас правоохранительные органы изучают данные о источнике поступления и каналах найденного вооружения.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на территории республики были обнаружены несколько схронов диверсантов с Украины. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

