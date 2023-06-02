ФСБ и МВД обнаружили крупный арсенал с оружием в Подмосковье
Сотрудники ФСБ и полицейские обнаружили в Подмосковье крупный склад с оружием и боеприпасами. Об этом заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк порталу Lenta.ru.
Отмечается, что правоохранители изъяли 21 пистолет, 12 пистолетов-пулеметов, восемь автоматов, два револьвера и снайперскую винтовку, а также боеприпасы, 31 прибор для бесшумной стрельбы, магазины различных типов, заготовки для производства и модернизации оружия и свыше 7000 патронов различного калибра.
Удалось задержать подозреваемого. Им оказался житель подмосковного городского округа Лосино-Петровский. Против задержанного возбуждено уголовное дело по факту сбыта боеприпасов и оружия, он помещен под стражу.
Сейчас правоохранительные органы изучают данные о источнике поступления и каналах найденного вооружения.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на территории республики были обнаружены несколько схронов диверсантов с Украины. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru