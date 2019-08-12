ФСБ задержала бизнесмена за взятку начальнику таможенного поста

Бизнесмен в Чите задержан сотрудниками ФСБ при попытке дать взятку начальнику таможенного поста через посредника, сообщает издание «Чита.ру». Отмечается, что сумма взятки составила 50 тысяч долларов. По данным силовиков, задержанный пытался оформить фиктивный уход табачной продукции с территории России в Китай через пункт пропуска Забайкальск.

Добавим, ФСБ произвела задержание сразу после передачи денег посреднику. Задержанному грозит статья о покушении на взятку в особо крупном размере.