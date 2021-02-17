ФСБ задержала 19 исламистов на юге России

В нескольких регионах на юге России задержаны 19 исламистов, которые планировали диверсии и теракты на Северном Кавказе. Об этом сообщила пресс-служба ФСБ.

Оперативники задержали в Новосибирске и Томске террористов

Отмечается, что операция была проведена в Крыму, на Кубани, в Ростовской области и Карачаево-Черкесии.

У задержанных были найдены и конфискованы пояс смертника, самодельные бомбы, пулемет и автомат. По данным спецслужбы, подозреваемые входят в запрещенную террористическую организацию «Ат-Такфир валь-Хиджра», стремящуюся создать халифат, передает RT.

В понедельник ФСБ задержала членов запрещенной в России организации в Томске и Новосибирске, сообщает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости
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