ФСБ задержала 19 исламистов на юге России
В нескольких регионах на юге России задержаны 19 исламистов, которые планировали диверсии и теракты на Северном Кавказе. Об этом сообщила пресс-служба ФСБ.
Отмечается, что операция была проведена в Крыму, на Кубани, в Ростовской области и Карачаево-Черкесии.
У задержанных были найдены и конфискованы пояс смертника, самодельные бомбы, пулемет и автомат. По данным спецслужбы, подозреваемые входят в запрещенную террористическую организацию «Ат-Такфир валь-Хиджра», стремящуюся создать халифат, передает RT.
В понедельник ФСБ задержала членов запрещенной в России организации в Томске и Новосибирске, сообщает телеканал «360».
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