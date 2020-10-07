ФСБ: В Ставрополе задержан подозреваемый в подготовке теракта
В Ставрополе задержан мужчина, который планировал теракт в отношении представителей судебной власти. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФСБ по краю.
Известно, что 23-летнего мужчину не нейтрализовали, а взяли живым.
Напомним, в июле Федеральная служба безопасности сумела предотвратить террористический акт в местах массового скопления людей в Хабаровске. Как отмечает Центр общественных связей ФСБ, вылазка планировалась под руководством главарей международных террористов.
По этому делу задержан гражданин одной из центрально-азиатских республик 1988 года рождения. Теракт он планировал осуществить с использованием зажигательных устройств. После этого задержанный собирался перебраться в зону боевых действий на Ближнем Востоке.
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