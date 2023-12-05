Военные Венесуэлы и Франции перехватили корабль с 3,5 тонны кокаина

По данным ведомства, подразделения береговой охраны Венесуэлы и Франции перехватили корабль «Дон Теофило» в 260 морских милях юго-западнее острова Барбадос. Правоохранители задержали восемь граждан Венесуэлы.

«В ходе операции были обнаружены 119 свертков с наркотиками общим весом 3 500 килограммов кокаина. Выяснилось, что судно легально отплыло из штата Сукре, пройдя соответствующие проверки», — заявили в министерстве внутренних дел.

Предположительно, запрещенные вещества приобрели в открытом море «с неизвестным местом назначения».

Ранее ФСб России сообщила, что в течение года перехватила свыше 350 кг синтетических наркотиков, произведенных на Украине для продажи в РФ, напоминает «Свободная пресса».

