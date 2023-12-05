Военные Венесуэлы и Франции перехватили корабль с 3,5 тонны кокаина
Вооруженные силы Венесуэлы провели совместную операцию с французскими военными, в ходе которой перехватили судно с 3,5 тонны кокаина. Об этом сообщили в министерстве внутренних дел, юстиции и по вопросам мира республики.
По данным ведомства, подразделения береговой охраны Венесуэлы и Франции перехватили корабль «Дон Теофило» в 260 морских милях юго-западнее острова Барбадос. Правоохранители задержали восемь граждан Венесуэлы.
«В ходе операции были обнаружены 119 свертков с наркотиками общим весом 3 500 килограммов кокаина. Выяснилось, что судно легально отплыло из штата Сукре, пройдя соответствующие проверки», — заявили в министерстве внутренних дел.
Предположительно, запрещенные вещества приобрели в открытом море «с неизвестным местом назначения».
Ранее ФСб России сообщила, что в течение года перехватила свыше 350 кг синтетических наркотиков, произведенных на Украине для продажи в РФ, напоминает «Свободная пресса».
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