ФСБ в ходе спецоперации задержала 31 террориста
В Москве и других регионах России задержаны более 30 членов запрещенной в стране террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад», сообщает РИА Новости.
В ФСБ России рассказали детали спецоперации, проходившей в Москве, Новосибирской области, Якутске и Красноярском крае.
В ее ходе был задержан 31 человек, в числе которых были и главари террористов.
Они, в частности, вербовали боевиков и отправляли их в Сирию.
В феврале ФСБ сообщала о задержании членов этой террористической организации в Новосибирской и Томской областях.
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