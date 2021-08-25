ФСБ в ходе спецоперации задержала 31 террориста

В Москве и других регионах России задержаны более 30 членов запрещенной в стране террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад», сообщает РИА Новости.

В ФСБ России рассказали детали спецоперации, проходившей в Москве, Новосибирской области, Якутске и Красноярском крае.

В ее ходе был задержан 31 человек, в числе которых были и главари террористов.

Они, в частности, вербовали боевиков и отправляли их в Сирию.

В феврале ФСБ сообщала о задержании членов этой террористической организации в Новосибирской и Томской областях.

