ФСБ установила причастность украинской военной разведки к теракту в «Крокусе»
Украина и Запад вербуют мигрантов для совершения терактов в России. Об этом заявил председатель Национального антитеррористического комитета, директор ФСБ Александр Бортников, передает «Интерфакс».
По словам главы спецслужбы, Киев и НАТО ищут и вербуют «исполнителей резонансных преступлений, в том числе среди трудовых мигрантов». Бортников подчеркнул, что украинские и западные спецслужбы «расширяют круг возможных исполнителей» терактов, содействуют в их подготовке и оснащении, пишет 360.ru.
«Показательным примером является установленная нами причастность военной разведки Украины к теракту в подмосковном Crocus City Hall», — указал директор ФСБ.
Ранее Александр Бортников заявил, что следствие по делу о теракте в концертном зале продолжается, однако уже можно «с уверенностью» сказать, что украинская военная разведка имеет непосредственное отношение к нападению.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru