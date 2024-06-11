ФСБ установила причастность украинской военной разведки к теракту в «Крокусе»

Украина и Запад вербуют мигрантов для совершения терактов в России. Об этом заявил председатель Национального антитеррористического комитета, директор ФСБ Александр Бортников, передает «Интерфакс».

По словам главы спецслужбы, Киев и НАТО ищут и вербуют «исполнителей резонансных преступлений, в том числе среди трудовых мигрантов». Бортников подчеркнул, что украинские и западные спецслужбы «расширяют круг возможных исполнителей» терактов, содействуют в их подготовке и оснащении, пишет 360.ru.

«Показательным примером является установленная нами причастность военной разведки Украины к теракту в подмосковном Crocus City Hall», — указал директор ФСБ.

Ранее Александр Бортников заявил, что следствие по делу о теракте в концертном зале продолжается, однако уже можно «с уверенностью» сказать, что украинская военная разведка имеет непосредственное отношение к нападению.

